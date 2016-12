Mange bruker forbrukslån til å investere i boligen sin

Just now

Forbrukslån burde kanskje døpes om til innvesteringslån eller ryddelån. Det er nemlig mange

som bruker slike lån til å investere i boligen sin eller rydde opp i en kaotisk privatøkonomi.

Det kan være en stor lettelse for mange å få innvilget et forbrukslån i tider der en har lite penger å rutte med. Men det er viktig å huske på at et lån også skal betales ned igjen.

For å ikke merke for store forandringer i hverdagen, krever det derfor en viss disiplin fra lånetakeren. Det

er viktig å lage seg en betalingsplan der en beregner hvor mye ekstra lånet kommer til å koste en. Dersom en mister oversikten eller kontrollen er det lurt å ta kontakt med banken så fort som mulig.

Banker verdsetter ærlige kunder og vil derfor prøve å hjelpe deg til å klare dine månedlige nedbetalinger. Noen av fordelene med forbrukslån er at en kan låne relativt store beløp til forholdsvis lav rente. Det kan derfor være lettere for mange å betale ned på et lån en gang i måneden enn det hadde vært å sette av og spare tilsvarende beløp til et fremtidig prosjekt eller innkjøp.